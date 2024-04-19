24 yaşında olan oyuncu Aslıhan Karalar'ın oynadığı diziler
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi olan Karalar hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor. Çeşitli projelerde yer alan oyuncunun oynadığı film ve diziler...
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Aslıhan Karalar'ın kim olduğu merak edildi. Alparslan: Büyük Selçuklu projesinde yer alan isme dair bilgiler...
27 Nisan 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2017 Best Model of The World birinciliğine sahip olan isim, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde Fransızca eğitim almıştır.
Ardından Londra King’s College’da işletme bölümüne devam etti. Şahin Tepesi dizisi ile oyunculuk hayatına başladı.
Kuruluş: Osman dizisinde Burçin Hatun karakterini oynadı. Camdaki Kız ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde de yer alan isim Prenses Louisa karakterini oynamıştır.
Filme Gel, Para Konuşur, Daha İyi Bir Yarın filmlerinde de yer aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Karalar, lisanslı voleybol oyuncusudur.