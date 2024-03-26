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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:51

26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri

Bugün meydana gelen sarsıntıların ardından en son nerede, kaç büyüklüğünde olduğu araştırılmaya başlandı. Bugün Adana'da olan 3.6 şiddetindeki depremin ardından son depremler de gündemde yerini aldı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri

Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar bugün en son olan sarsıntıların detaylarını araştırmaya başladı. Nerede ve saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen ufak depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi sıklıkla kontrol edilmeye başlandı.

BUGÜN OLAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugünün verilerine göre son sarsıntılar:

26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ 26 MART

Rasathane aracılığıyla bugün olan tüm depremlerin şiddetine, saatine, yerine ve derinliğine ulaşabiliyoruz. Gün içinde sarsıntı hissedenler ise verileri sıkça kontrol ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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