26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri

26 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:51

Adana'da deprem mi oldu? 26 Mart son dakika kaç şiddetinde oldu?

Adana'da deprem mi oldu? 26 Mart son dakika kaç şiddetinde oldu?

Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar bugün en son olan sarsıntıların detaylarını araştırmaya başladı. Nerede ve saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen ufak depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi sıklıkla kontrol edilmeye başlandı.

BUGÜN OLAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugünün verilerine göre son sarsıntılar:

KANDİLLİ RASATHANESİ 26 MART

Rasathane aracılığıyla bugün olan tüm depremlerin şiddetine, saatine, yerine ve derinliğine ulaşabiliyoruz. Gün içinde sarsıntı hissedenler ise verileri sıkça kontrol ediyor.