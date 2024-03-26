26 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:51
26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri
Bugün meydana gelen sarsıntıların ardından en son nerede, kaç büyüklüğünde olduğu araştırılmaya başlandı. Bugün Adana'da olan 3.6 şiddetindeki depremin ardından son depremler de gündemde yerini aldı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar bugün en son olan sarsıntıların detaylarını araştırmaya başladı. Nerede ve saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen ufak depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi sıklıkla kontrol edilmeye başlandı.
BUGÜN OLAN SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugünün verilerine göre son sarsıntılar:
KANDİLLİ RASATHANESİ 26 MART
Rasathane aracılığıyla bugün olan tüm depremlerin şiddetine, saatine, yerine ve derinliğine ulaşabiliyoruz. Gün içinde sarsıntı hissedenler ise verileri sıkça kontrol ediyor.
Kaynak: TGRT Haber