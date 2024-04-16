16 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:00
325 Euro 16 Nisan 2024 kuru ile 11.190,61 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan annelere 325 euro destek ödemesi yapılacak. 325 Euro'nun Türk Lirası'nda ne kadar ettiği merak ediliyor. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Bu destek ödemesi, 0-36 aylık çocuğu olan anneleri hedefliyor.
3 ŞEHİRDE GEÇERLİ
SGK'nın yürüttüğü Avrupa Birliği destekli projeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anne, ayda 325 euro destek alacak.
325 EURO KAÇ TL?
325 Euro 16 Nisan 2024 günü kuru ile 11.190,61 TL ediyor. Bu proje ile çocuk sahibi annelerin iş gücüne katılımı ve istihdamı teşvik edilerek ailelerin ekonomik durumlarına destek sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: TGRT Haber