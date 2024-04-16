325 Euro 16 Nisan 2024 kuru ile 11.190,61 TL

16 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Bu destek ödemesi, 0-36 aylık çocuğu olan anneleri hedefliyor.

3 ŞEHİRDE GEÇERLİ

SGK'nın yürüttüğü Avrupa Birliği destekli projeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anne, ayda 325 euro destek alacak.

325 EURO KAÇ TL?

325 Euro 16 Nisan 2024 günü kuru ile 11.190,61 TL ediyor. Bu proje ile çocuk sahibi annelerin iş gücüne katılımı ve istihdamı teşvik edilerek ailelerin ekonomik durumlarına destek sağlanması amaçlanıyor.