32520 Sayılı Resmi Gazete kararları ve atamaları (17 Nisan)
Her gece yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan atamaların ve kararların neler olduğu araştırılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine atanan Basri Bağcı'nın ataması yayınlananlar arasında yer aldı. İşte detaylar...
32520 sayılı gazetede yer alan tüm atamalar merak edilirken kararlar da araştırıldı. 17 Nisan gecesi yayınlanan Resmi Gazete hakkında...
Bugünün sayısı yayınlandı. İşte yer alan bilgiler:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİK
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K: 2023/222 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, K: 2024/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/10782 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.