3.5 saatin ardından Kabine Toplantısı bitti

16 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:02

16 Nisan günü başlayan toplantının ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. 3.5 saatin ardından toplantı bitti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle:

"Ramazan Bayramını da ruhuna uygun şekilde kırgınlıkları giderdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kardeşlik şölenine dönüştürdük.

İdari izinle birlikte 9 güne çıkardığımız bayram tatili boyunca ciddi bir araç trafiği yaşandı. Hizmete aldığımız köprü ve otoyolların trafiği ne kadar rahatlattığını gördük.

Sadece Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı 941 bini aştı. İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi. Antalya havalimanımızın pazar günü 2024'ün en yüksek rakamına ulaştı. Yüksek Hızlı Tren'le 1 milyon insanımız seyahat etti.

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin bir kısmın ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz."