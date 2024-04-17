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17 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:13

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2024 Milletler Ligi’ne katılacak 29 kişilik geniş kadrosu Türkiye Voleybol Vakfı tarafından açıklandı. 2024 voleybol maçları ne zaman, A Milli Kadın Voleybol Takımında kimler var?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı

2024 Milletler Ligi’nin ilk haftasında Filenin Sultanları 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da mücadele edecek. Son şampiyon A Milli Kadın Takımımızın VNL maç programı tarihleri haberimizde yer almaktadır.

Filenin Sultanları 2024 yılında ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan 2024 A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın  kadrosunda şu isimler yer aldı:

PASÖRLER

17/10/1996  Cansu Özbay

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 1. Resim

19/01/2001  Elif Şahin

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 2. Resim

16/12/1996  Sıla Çalışkan

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 3. Resim 

15/08/2005  Dilay Özdemir

PASÖR ÇAPRAZLARI

16/10/1999  Melissa Vargas

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 4. Resim

10/06/2003  Alexia Karutasu

15/01/1999  Tutku Burcu Yüzgenç

09/08/2006  Defne Başyolcu

SMAÇÖRLER

01/09/1997  Hande Baladın

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 5. Resim

05/01/2000  İlkin Aydın

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 6. Resim

17/01/2000  Ebrar Karakurt

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 7. Resim

24/10/2000  Derya Cebecioğlu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 8. Resim

17/09/1993  Meliha Diken

05/11/1998  Saliha Şahin

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 9. Resim

02/02/1998  Tuğba İvegin

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 10. Resim

30/08/1998  İdil Naz Başcan

18/06/2006  Bianka İlayda Mumcular

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 11. Resim

ORTA OYUNCULAR

13/12/1995  Aslı Kalaç

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 12. Resim

22/06/1987  Eda Erdem Dündar

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 13. Resim

07/07/1999  Zehra Güneş

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 14. Resim

13/10/1994  Kübra Akman

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 15. Resim

27/07/1995  Beyza Arıcı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 16. Resim

05/01/1999  Yasemin Güveli

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 17. Resim

21/01/1998  Bahar Akbay

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 18. Resim

25/11/2006  Bengisu Aydın

25/06/2001  Deniz Uyanık

LİBEROLAR

26/04/1993  Gizem Örge

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 19. Resim

23/04/1991  Simge Aköz

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 20. Resim

27/02/1996  Ayça Aykaç

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı - 21. Resim

Voleybol Milletler Ligi’nde 4 karşılaşma oynayacak olan millilerimiz; ilk haftasında Antalya’da, ikinci haftasında Amerika’da, üçüncü haftasında Çin’de mücadele edecek. 

Filenin Sultanları Maç Programları:

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

Kaynak: TGRT Haber
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