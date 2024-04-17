A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2024 Milletler Ligi’ne katılacak 29 kişilik geniş kadrosu Türkiye Voleybol Vakfı tarafından açıklandı. 2024 voleybol maçları ne zaman, A Milli Kadın Voleybol Takımında kimler var?
2024 Milletler Ligi’nin ilk haftasında Filenin Sultanları 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da mücadele edecek. Son şampiyon A Milli Kadın Takımımızın VNL maç programı tarihleri haberimizde yer almaktadır.
Filenin Sultanları 2024 yılında ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan 2024 A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda şu isimler yer aldı:
PASÖRLER
17/10/1996 Cansu Özbay
19/01/2001 Elif Şahin
16/12/1996 Sıla Çalışkan
15/08/2005 Dilay Özdemir
PASÖR ÇAPRAZLARI
16/10/1999 Melissa Vargas
10/06/2003 Alexia Karutasu
15/01/1999 Tutku Burcu Yüzgenç
09/08/2006 Defne Başyolcu
SMAÇÖRLER
01/09/1997 Hande Baladın
05/01/2000 İlkin Aydın
17/01/2000 Ebrar Karakurt
24/10/2000 Derya Cebecioğlu
17/09/1993 Meliha Diken
05/11/1998 Saliha Şahin
02/02/1998 Tuğba İvegin
30/08/1998 İdil Naz Başcan
18/06/2006 Bianka İlayda Mumcular
ORTA OYUNCULAR
13/12/1995 Aslı Kalaç
22/06/1987 Eda Erdem Dündar
07/07/1999 Zehra Güneş
13/10/1994 Kübra Akman
27/07/1995 Beyza Arıcı
05/01/1999 Yasemin Güveli
21/01/1998 Bahar Akbay
25/11/2006 Bengisu Aydın
25/06/2001 Deniz Uyanık
LİBEROLAR
26/04/1993 Gizem Örge
23/04/1991 Simge Aköz
27/02/1996 Ayça Aykaç
Voleybol Milletler Ligi’nde 4 karşılaşma oynayacak olan millilerimiz; ilk haftasında Antalya’da, ikinci haftasında Amerika’da, üçüncü haftasında Çin’de mücadele edecek.
Filenin Sultanları Maç Programları:
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya