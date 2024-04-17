A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 geniş kadrosu! Filenin Sultanları maç programı

17 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:13

2024 Milletler Ligi’nin ilk haftasında Filenin Sultanları 14-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da mücadele edecek. Son şampiyon A Milli Kadın Takımımızın VNL maç programı tarihleri haberimizde yer almaktadır.

Filenin Sultanları 2024 yılında ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan 2024 A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

PASÖRLER

17/10/1996 Cansu Özbay

19/01/2001 Elif Şahin

16/12/1996 Sıla Çalışkan

15/08/2005 Dilay Özdemir

PASÖR ÇAPRAZLARI

16/10/1999 Melissa Vargas

10/06/2003 Alexia Karutasu

15/01/1999 Tutku Burcu Yüzgenç

09/08/2006 Defne Başyolcu

SMAÇÖRLER

01/09/1997 Hande Baladın

05/01/2000 İlkin Aydın

17/01/2000 Ebrar Karakurt

24/10/2000 Derya Cebecioğlu

17/09/1993 Meliha Diken

05/11/1998 Saliha Şahin

02/02/1998 Tuğba İvegin

30/08/1998 İdil Naz Başcan

18/06/2006 Bianka İlayda Mumcular

ORTA OYUNCULAR

13/12/1995 Aslı Kalaç

22/06/1987 Eda Erdem Dündar

07/07/1999 Zehra Güneş

13/10/1994 Kübra Akman

27/07/1995 Beyza Arıcı

05/01/1999 Yasemin Güveli

21/01/1998 Bahar Akbay

25/11/2006 Bengisu Aydın

25/06/2001 Deniz Uyanık

LİBEROLAR

26/04/1993 Gizem Örge

23/04/1991 Simge Aköz

27/02/1996 Ayça Aykaç

Voleybol Milletler Ligi’nde 4 karşılaşma oynayacak olan millilerimiz; ilk haftasında Antalya’da, ikinci haftasında Amerika’da, üçüncü haftasında Çin’de mücadele edecek.

Filenin Sultanları Maç Programları:

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3.Hafta – Hong Kong/Çin

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya