A101 18 Nisan 2024 aktüel kataloğunda 150 cc’lik Maxi Scooter, 4K TV, Mikrodalga ve küçük ev aletleri yer aldı

15 Nisan 2024 17:42 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:52

4.199 TL olan Onvo televizyonu ve yaz aylarının yaklaşmasıyla serinletecek 3 musluklu su sebili oldukça ilgi görmektedir. Yeni ev kuracaklar ve beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler için cazip fiyatlı beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve macera tutkunları için APEC 150 cc Maxi Scooter 18 Nisan 2024 Perşembe alışveriş severlerle buluşacak.

A101 18 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ

APEC APX 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

SAMSUNG Mikrodalga Fırın 2.999 TL

SAMSUNG Cyclone Süpürge 3.299 TL

KİWİ 3 Musluklu Ayaklı Su Sebili 3.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 10.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL

TAİDA İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL

Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

