A101 18 Nisan 2024 aktüel kataloğunda 150 cc’lik Maxi Scooter, 4K TV, Mikrodalga ve küçük ev aletleri yer aldı
81 ilde şubesi bulunan A101 Marketlerinin aktüel kataloğunda birçok uygun fiyatlı ürün bulunmakta. A101, APEC 150 cc scooter, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve küçük ev aletleriyle müşterilerini heyecanlandıran bir katalog yayınladı. A101’e neler geliyor, hangi ürün ne kadar? A101 aktüel katalogu sayfamızda yer almakta.
4.199 TL olan Onvo televizyonu ve yaz aylarının yaklaşmasıyla serinletecek 3 musluklu su sebili oldukça ilgi görmektedir. Yeni ev kuracaklar ve beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler için cazip fiyatlı beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve macera tutkunları için APEC 150 cc Maxi Scooter 18 Nisan 2024 Perşembe alışveriş severlerle buluşacak.
A101 18 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ
APEC APX 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL
JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL
Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
SAMSUNG Mikrodalga Fırın 2.999 TL
SAMSUNG Cyclone Süpürge 3.299 TL
KİWİ 3 Musluklu Ayaklı Su Sebili 3.799 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL
SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 10.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL
TAİDA İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL
Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL
Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL
Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL