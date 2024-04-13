ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak

13 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:41

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte siyasi tartışmalar artmaya başladı. Vatandaşlar tarafından ABD seçimlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Yeni seçilecek olan aday Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak.

ABD'DE SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Bu yıl 60'ıncısı yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri her 4 yılda bir yapılıyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin adayları temmuz ve ağustos ayında yapılan parti kongrelerinin ardından belirlenecek.