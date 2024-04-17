Açık lise 3. dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak

17 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:59

MEB Açıköğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, yeni sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖL 3. dönem sınavlarının detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre, Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Sınavlar, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini kapsayacak şekilde planlandı.

AÖL 3. dönem sınavları, belirlenen tarihlerde çeşitli merkezlerde yapılacak.

Sınav takvimi ve detayları, MEB'in resmi internet sitesinden ya da ilgili kurumdan öğrenebilir.