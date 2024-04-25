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25 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:17

Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi

Adana Demirspor teknik direktörü olan Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Hikmet Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımları arasında yer alan Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından araştırılıyor. 

Özellikle taraftarlar Hikmet Karaman'ın futbolda teknik direktörlük başarılarını merak ediyor.

Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Hikmet Karaman 9 Mart 1960 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. 

Galatasaray'da 1994-1995 yıllarında teknik direktörlük yapan Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yaptı. 

Bu görevinin ardından sırasıyla Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor'da teknik direktörlük yaptı. 

1998 yılından beri teknik direktörlük yapan başarılı isim 2002-2003 yılında Çaykur Rizespor'u, 2007-2008 yılında ise Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmıştır. 

2001-2002 yılında ise Kocaelispor ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. 

Başarılı teknik adam günümüzde ise Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapmaktadır. 

Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi - 2. Resim

Hikmet Karaman'ın görev aldığı takımlar ise şöyle:

1998 Zeytinburnuspor

1998-1999 Erzurumspor

1999 Çaykur Rizespor

1999-2000 Adanaspor

2000-2003 Kocaelispor

2003-2004 Çaykur Rizespor

2004-2005 Kayserispor

2006 MKE Ankaragücü

2006 Malatyaspor

2006-2007 MKE Ankaragücü

2007-2008 Ankaraspor

2008 Antalyaspor

2009 MKE Ankaragücü

2010-2011 Manisaspor

2012-2013 Gaziantepspor

2013 Bursaspor

2013-2014 Kayseri Erciyesspor

2014-2017 Çaykur Rizespor

2018 Alanyaspor

2018-2019 Kayserispor

2020 Yeni Malatyaspor

2021 MKE Ankaragücü

2021-2022 Kayserispor

2024 Adana Demirspor

Kaynak: TGRT HABER
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