Adana Demirspor teknik direktörü Hikmet Karaman hayatı ve biyografisi
Adana Demirspor teknik direktörü olan Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Hikmet Karaman kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...
Trendyol Süper Lig'in başarılı takımları arasında yer alan Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ın hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Özellikle taraftarlar Hikmet Karaman'ın futbolda teknik direktörlük başarılarını merak ediyor.
Hikmet Karaman 9 Mart 1960 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.
Galatasaray'da 1994-1995 yıllarında teknik direktörlük yapan Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yaptı.
Bu görevinin ardından sırasıyla Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor'da teknik direktörlük yaptı.
1998 yılından beri teknik direktörlük yapan başarılı isim 2002-2003 yılında Çaykur Rizespor'u, 2007-2008 yılında ise Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmıştır.
2001-2002 yılında ise Kocaelispor ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştır.
Başarılı teknik adam günümüzde ise Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapmaktadır.
Hikmet Karaman'ın görev aldığı takımlar ise şöyle:
1998 Zeytinburnuspor
1998-1999 Erzurumspor
1999 Çaykur Rizespor
1999-2000 Adanaspor
2000-2003 Kocaelispor
2003-2004 Çaykur Rizespor
2004-2005 Kayserispor
2006 MKE Ankaragücü
2006 Malatyaspor
2006-2007 MKE Ankaragücü
2007-2008 Ankaraspor
2008 Antalyaspor
2009 MKE Ankaragücü
2010-2011 Manisaspor
2012-2013 Gaziantepspor
2013 Bursaspor
2013-2014 Kayseri Erciyesspor
2014-2017 Çaykur Rizespor
2018 Alanyaspor
2018-2019 Kayserispor
2020 Yeni Malatyaspor
2021 MKE Ankaragücü
2021-2022 Kayserispor
2024 Adana Demirspor