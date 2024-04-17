Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde hissedildi

17 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:24

Bugün gece saatlerinde Malatya'da olan depremin ardından vatandaşlar kaç şiddetinde ve nerede olduğuna cevap aradı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 00.09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre:

AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına erişebiliyoruz. Ankara, Malatya, İzmir, Van, Muş gibi illerde olan depremlerin bilgilerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.

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