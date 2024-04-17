17 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:24
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde hissedildi
Malatya'da deprem mi oldu? |17 Nisan gecesi meydana gelen sarsıntının ardından deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları araştırıldı. Adıyaman'da da hissedilen sarsıntıyla beraber Kandilli Rasathanesi son verileri araştırıldı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün gece saatlerinde Malatya'da olan depremin ardından vatandaşlar kaç şiddetinde ve nerede olduğuna cevap aradı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 00.09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre:
AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına erişebiliyoruz. Ankara, Malatya, İzmir, Van, Muş gibi illerde olan depremlerin bilgilerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.
Kaynak: TGRT Haber