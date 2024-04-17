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17 Nisan 2024 00:20 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:24

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde hissedildi

Malatya'da deprem mi oldu? |17 Nisan gecesi meydana gelen sarsıntının ardından deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları araştırıldı. Adıyaman'da da hissedilen sarsıntıyla beraber Kandilli Rasathanesi son verileri araştırıldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Malatya&#039;da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde hissedildi

Bugün gece saatlerinde Malatya'da olan depremin ardından vatandaşlar kaç şiddetinde ve nerede olduğuna cevap aradı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 00.09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre:

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Malatya'da hissedildi - 1. Resim

AFAD aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına erişebiliyoruz. Ankara, Malatya, İzmir, Van, Muş gibi illerde olan depremlerin bilgilerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.

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Kaynak: TGRT Haber
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