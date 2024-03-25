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25 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:27

Adıyaman'da deprem mi oldu? Son dakika 25 Mart son depremler listesi

25 Mart günü sabah saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Adıyaman'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Aksu'da olan sarsıntının ardından araştırılan son liste haberimizde. Peki Adıyaman'da deprem kaç şiddetinde?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Adıyaman&#039;da deprem mi oldu? Son dakika 25 Mart son depremler listesi

Bugün sabah 11.10 civarında meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar kaç büyüklüğünde ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. 25 Mart Pazartesi günü hissedilen depremin ardından AFAD verileri de kontrol edildi. Detaylar...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Adıyaman Aksu'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bilgiler şöyle:

Adıyaman'da deprem mi oldu? Son dakika 25 Mart son depremler listesi - 1. Resim

SON DEPREMLER

Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılara Rasathane'nin verileri sayesinde anlık olarak ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise sık sık kontrol ediyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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