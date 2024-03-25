Adıyaman'da deprem mi oldu? Son dakika 25 Mart son depremler listesi

25 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:27

Bugün sabah 11.10 civarında meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar kaç büyüklüğünde ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. 25 Mart Pazartesi günü hissedilen depremin ardından AFAD verileri de kontrol edildi. Detaylar...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Adıyaman Aksu'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bilgiler şöyle:

SON DEPREMLER

Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılara Rasathane'nin verileri sayesinde anlık olarak ulaşıyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise sık sık kontrol ediyor.