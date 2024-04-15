AFAD kira yardımı her ay ilk hafta hesaplara yatıyor

15 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:45

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından AFAD tarafından başlatılan kira yardımı süreci halen devam ediyor. Özellikle depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen bu destek, vatandaşların güvenli bir şekilde barınmalarını sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

Depremzedelere yönelik kira yardımı süreci, henüz sona ermedi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, kira yardımı her ayın ilk haftasında düzenli olarak ev sahipleri ve kiracıların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor.

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından sağlanan kira yardımı miktarları, ev sahipleri için 7 bin 500 TL, kiracılar için ise 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu destekler, depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve geçici olarak güvenli bir konut edinmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.