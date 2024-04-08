08 Nisan 2024 09:22 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:23
Aile hekimleri bugün (8 Nisan) açık olacak 2024
Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram heyecanı başladı. Tatilin 9 güne çıkmasının ardından ise bugün aile hekimleri açık mı, kapalı mı merak edildi. 8 Nisan'da aile hekimlerinin çalışma saatleri 2024...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Aile hekimlerinin bugün çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Sağlık ocakları, hastaneler ve doktorların bayram mesaisinin detayları da gündemde yer almıştı.
Sağlık ocakları, resmi tatillerde kapalıdır. Bayram boyunca hizmete ara verecekler. Hekimler, 8 Nisan Pazartesi günü hizmete devam edecek. 9 Nisan arefe gününde ise yarım gün hizmet verecek.
Çalışma saatleri ise şöyle:
Hafta içi 08.00'de açılırken, 17.00'da kapanıyor. Öğle arası 12.00'da başlayıp 13.00'da bitmektedir.
Hafta sonları ise hizmet vermemektedir.
Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlıyor ve 12 Nisan'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu.
Kaynak: TGRT Haber