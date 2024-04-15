15 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:27

AK Parti'de görev değişimi! Tevfik Göksu'nun yerine geçen isim belli oldu

AK Parti'de görev değişimi! Tevfik Göksu'nun yerine geçen isim belli oldu

YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı

YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı

AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun görev süresi sona erdi. Bu olayın ardından yeni grup başkanvekilinin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Yeni AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Detaylar, haberimizde...

YENİ AK PARTİ İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ KİMDİR?

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki yeni Grup başkanvekilinin Zeynel Abidin Okul olduğu açıklandı.

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul 1968 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan isimin inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketi bulunuyor.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zeynel Abidin Okul 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu.