AK PARTİ'NİN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU | Belediye Başkan adayları kim? Açıklanan tam liste
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler kapsamında partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları, resmi olarak duyuruldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklanan belediye başkan aday isimlerini sizler için derledik. İşte, AK Parti İstanbul, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Çankırı, Edirne, Erzurum, Kastamonu, Kocaeli bediye başkan adaylarının isimleri...
AK Parti belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklanan isimlerin tam listesi haberimizde. İşte, AK Parti Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Denizli, Düzce belediye başkan adaylarının isimleri... Belediye başkan adayları kimdir, nereli, kaç yaşında?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ İSİMLERİ! AÇIKLANAN TAM LİSTE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte, açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri...
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bursa: Alinur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğolulları
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Rize: Rahmi Metin
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk