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    • 07 Ocak 2024 15:37 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:44

    AK PARTİ'NİN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU | Belediye Başkan adayları kim? Açıklanan tam liste

    Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

    31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler kapsamında partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları, resmi olarak duyuruldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklanan belediye başkan aday isimlerini sizler için derledik. İşte, AK Parti İstanbul, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Çankırı, Edirne, Erzurum, Kastamonu, Kocaeli bediye başkan adaylarının isimleri...

    AK PARTİ&#039;NİN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU | Belediye Başkan adayları kim? Açıklanan tam liste
    Ak Parti̇

    AK Parti belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklanan isimlerin tam listesi haberimizde. İşte, AK Parti Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, Denizli, Düzce belediye başkan adaylarının isimleri... Belediye başkan adayları kimdir, nereli, kaç yaşında?

    AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ İSİMLERİ! AÇIKLANAN TAM LİSTE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte, açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri...

    Aydın: Mustafa Savaş
    Balıkesir: Yücel Yılmaz
    Bursa: Alinur Aktaş
    Denizli: Osman Zolan
    Erzurum: Mehmet Sekmen
    Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
    Kocaeli: Tahir Büyükakın
    Muğla: Aydın Ayaydın 
    Ordu: Mehmet Hilmi Güler

    AK PARTİ'NİN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU | Belediye Başkan adayları kim? Açıklanan tam liste

    Artvin: Mehmet Kocatepe
    Bingöl: Erdal Arıkan 
    Bitlis: Nesrullah Tanğlay
    Çanakkale: Jülide İskenderoğlu 
    Çankırı: Hüseyin Filiz
    Düzce: Faruk Özlü
    Edirne: Belgin İba 
    Elazığ: Şahin Şerifoğolulları
    Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
    Isparta: Şükrü Başdeğirmen
    Kastamonu: Tahsin Babaş
    Rize: Rahmi Metin
    Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
    Tokat: Eyüp Eroğlu
    Yalova: Mustafa Tutuk

    Haberler>Aktüel>AK PARTİ'NİN ADAYLARI 2024 BELLİ OLDU | Belediye Başkan adayları kim? Açıklanan tam liste
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    AK PARTİ
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