Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke’nin yönettiği takımlar
9 Eylül 1977 yılında dünyaya gelen Tekke'nin hangi takımlarda oynadığı merak konusu oldu. Futbolseverlerin severek takip ettiği teknik direktörün futbol kariyeri hakkında...
Son zamanlarda gündemde yer alan teknik direktörün çalıştırdığı takımların isimleri araştırılıyor. Şu an Alanyaspor'u çalıştıran isim hakkında detaylar...
9 Eylül 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eski millî futbolcu ve teknik direktör olan Tekke, 16 yaşında Trabzonspor A takımına transfer olmuştu fakat tecrübesizliği nedeniyle Altay Spor Kulübü'ne kiralandı.
29 Mart 2015 yılında Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzalamıştır. 21 maçta yer alan isim 17 puan toplayarak 16. sırada olan Denizlispor'un başına 2018 yılında getirildi.
Denizlispor'u küme düşme hattından çıkarttı ve sezonu 15. olarak tamamlamasını sağladı.
2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u çalıştırdı.
2021-22 sezonunun 2. haftasında Bursaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından 2021 senesinde görevine son verilmiştir.
25 Ekim 2022 tarihinde Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü olmuştur.