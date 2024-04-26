Aldatmak 30 Mayıs'ta final yapacak
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak final mi yapıyor sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca dizinin ne zaman final yapacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyicileri tarafından araştırılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 71. bölümü ile birlikte final yapacak.
Yıldız Tunç tarafından yazılan ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizinin 71. bölümünün ise bir değişiklik olmadığı taktirde 30 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.
2 sezondur devam eden dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
İrem Tuncer - Serra
İlayda Çevik - İpek
Nursel Köse - Mualla Dicleli
Mustafa Uğurlu - Murat Tarık Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Defne Samyeli - Elmas Heves
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca
Canan Ürekil - Zeynep
Aras Aydın - Behram Dicleli
Merve Altınkaya - Burcu
Selin Kahraman - Zeliş
Özlem Tokaslan - İlknur Gülsoy
Tarık Ündüz - Selçuk
Berkay Ateş - Kahraman
Alize Gördüm - Azra
Yeşim Salkım - Zennure
Emin Günenç - Dündar Terzioğlu