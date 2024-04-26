Aldatmak 30 Mayıs'ta final yapacak

26 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:12

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyicileri tarafından araştırılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 71. bölümü ile birlikte final yapacak.

Yıldız Tunç tarafından yazılan ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizinin 71. bölümünün ise bir değişiklik olmadığı taktirde 30 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.

2 sezondur devam eden dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okuyan

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

İrem Tuncer - Serra

İlayda Çevik - İpek

Nursel Köse - Mualla Dicleli

Mustafa Uğurlu - Murat Tarık Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Defne Samyeli - Elmas Heves

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca

Canan Ürekil - Zeynep

Aras Aydın - Behram Dicleli

Merve Altınkaya - Burcu

Selin Kahraman - Zeliş

Özlem Tokaslan - İlknur Gülsoy

Tarık Ündüz - Selçuk

Berkay Ateş - Kahraman

Alize Gördüm - Azra

Yeşim Salkım - Zennure

Emin Günenç - Dündar Terzioğlu