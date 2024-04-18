Amerika, hamburgeri Osmanlı mutfağından esinlenerek yapılmış olabilir! Amerikalı tüccarların Osmanlı sevdası

18 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:21

Amerikalı John T. Gregore 1932 yılında hamburger lezzetinin patentini aldı. İki ekmek arasına eklenen köfteden oluşan bu lezzet hakkında ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktırdı. Aslında hamburgerin, Osmanlı mutfağının en lezzetli yemeği olan darüzziyafe köfteden esinlenerek yapıldığına dair ortaya atılan iddialar güçlendi. Çünkü birebir aynı tarif üzerinden lezzetin zenginleştirildiği tatlar arasındaki benzerlikten ortaya çıktı.

AMERİKA, HAMBURGERİ OSMANLI MUTFAĞINDAN ALINMIŞ OLABİLİR!

Tarihi olaylarda çok yer almazsa da Amerika, bir devlet haline geldiği yıllarda Osmanlı ile ticari ilişkilerini geliştirmek için sık sık ziyarette bulundu. Bu esnada Amerikalı tüccarlar Osmanlı mutfaklarında özel konuklar için yapılan darüzziyafe köfteden sık sık tükettikleri bazı tarihi kaynaklarda yer alıyor. Hatta bazı tüccarların bunun için özellikle Bursa'ya gittiği ortaya çıktı.

Osmanlı'da bu lezzet neredeyse Türklerin ilk Anadolu'ya ayak basması ardından ortaya çıktı. Hamburger ise Amerika'da 1925'lerde yapıldı. Hızlı yemek mantığı ile yapılan hamburgerin ilk hali neredeyse tıpatıp aynıyken zamanla Amerika peynir ve ekmek çeşitliliği ile bunu değiştirdi.

En dikkat çeken ise lezzetteki soğan karamelize oldu. Osmanlı da soğan kavurma olarak geçen aperatif yiyecek her etli yemekle beraber ikram edilirdi. Şimdilerde ise hamburgerin iç kısmında soğan karamelize mevcut. Tüm bu benzerlikler akıllara Amerikalıların hamburgeri Osmanlı mutfağından esinlenerek yaptıkları gerçekleri biraz daha güçlendirdi.

Öte yandan Amerikalı tüccarlar tam bir Osmanlı hayranıydı. Kurulan sofralardaki her lezzeti kendi memleketlerine götürdüğü hemen hemen her tarih kitabında yer alıyor.

Osmanlı, ilk kez Amerika ile Afrika'ya yaptıkları saldırılar nedeniyle karşı karşıya geldi. Bu süreçte bile Amerika Osmanlı'dan etkilenerek topraklarına geri döndü. Avrupa'ya göre Amerika, Osmanlı'yı her zaman en güçlü ve her konu da zenginliği yüksek bir devlet olarak gördü.