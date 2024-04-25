25 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:45
Ankara Akyurt’ta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
25 Nisan günü Ankara’da sanayi bölgesinde meydana gelen son dakika olayın ardından vatandaşlar endişelendi ve söndürüldü mü araştırıdı. Neden ve nerede çıktığı ise merak edilenler arasında yer alırken müdahale devam ediyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Akyurt ilçesinde bugün çıkan yangının sebebi merak edilirken çalışmalar devam ediyor. Bir fabrikada meydana gelen olayın son durumu hakkında...
25 Nisan günü Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikanın dış cephesinde yangın çıktı.
Sanayi Bölgesinde olan fabrikada olan olayın nedeni henüz bilinmiyorken vatandaşlar telefon kameraları ile çekim yaptı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde müdahalelere devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber