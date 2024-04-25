Ankara Akyurt’ta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

25 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:45

Akyurt ilçesinde bugün çıkan yangının sebebi merak edilirken çalışmalar devam ediyor. Bir fabrikada meydana gelen olayın son durumu hakkında...

25 Nisan günü Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikanın dış cephesinde yangın çıktı.

Sanayi Bölgesinde olan fabrikada olan olayın nedeni henüz bilinmiyorken vatandaşlar telefon kameraları ile çekim yaptı.

İtfaiye ekipleri olay yerinde müdahalelere devam ediyor.