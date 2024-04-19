Ankara Sincan’da su kesintisi 23.55’te bitecek

19 Nisan 2024 19:29 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:34

Ankara'da bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olan kesintiden sonra vatandaşlar ne zaman sona ereceğini merak etti. ASKİ'de yer alan bilgilere göre detayları derledik.

19 Nisan Cuma günü Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi gibi yerlerin etkilendiği kesinti 08.00'de başladı.

Sorunun 23.55'te giderilmesi bekleniyor.

Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş-Ankara yolu Hasan Şahan Kışlası önünde yapılacak olan içme suyu deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Yunus Emre Mahallesi'nde olan kesintinin 21.00'da bitmesi beklenirken, Hürriyet Mahallesi'nde sorun 23.55'te giderilecek.

Tunahan Mahallesi'nin bir bölümü, Ertuğrul Bey Cadde'sinin çevresi ve Eryaman Mahallesi'nin bazı alanları ve 1.Meşrutiyet Cadde'de meydana gelen aksaklığın ise 20.00'da bitmesi bekleniyor.