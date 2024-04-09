Ankara'nın Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde bayram namazı saat 06.49'da kılınıyor

09 Nisan 2024 20:32 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:48

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından 3 gün boyunca bayram kutlanacak. İlk gün kılınacak olan bayram namazının ne zaman olduğu da araştırılıyor. İşte Ankara'nın ilçelerinin namaz vakitleri 2024...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ezan 06.49'da okunurken, Pursaklar'da da aynı saatte okunacak.

Gölbaşı ilçesinde de namaz 06.49'da kılınacak.

Erkeklere vacip olan namaz, 2 rekattır.

Yalnız kılınmayan namazın kılınışı ise şöyle:

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Devamında ise Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.



Ardından 2. rekatta , İmam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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