Arka Sokaklar Selin Komiser karakterini oynayan Oya Akar diziye tekrar dönüyor

26 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:51

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 18 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna Mesut Komiser karakterini oynayan Şevket Çoruh'un tekrardan dahil olduğu açıklanmıştı.

Vatandaşlar tarafından Selin Komiser karakterini oynayan Oya Akar'ın da geri dönüp dönmeyeceği araştırılıyor.

Şevket Çoruh'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Arka Sokaklar'ın 19. sezonunda Selin Komiser karakteri ile Oya Akar da yer alacak.

Ünlü sanatçı rol arkadaşının döndüğünü "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Akar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullanarak açıkladı.