Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak?

18 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'a modern raylı sistem ağları kazandırmaya devam ediyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak? Bu yeni metro hattı ne zaman hizmete girecek ve neler getirecek?

ARNAVUTKÖY - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem ağlarını genişleterek modernize etmeye devam ediyor. 19 Mart'ta açılacak olan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Bu yeni metro hattı ne gibi özelliklere sahip olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ARNAVUTKÖY METRO HATTI ÖZELLİKLERİ

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, 19 Mart'ta hizmete açılacak. Toplamda 14 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluşuyor.

Yarın hizmete girecek olan metro hattı, Arnavutköy ilçesini İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya bağlayarak kesintisiz ulaşım sağlayacak. Böylece, İstanbul'un ulaşım ağı daha da güçlenmiş olacak.