Asgari ücrete 2024'te ara zam yapılmayacak
"Asgari ücrete 2024'te ara zam yapılacak mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar eskiden asgari ücrete yılda kaç kez zam yapıldığını da araştırıyor. İşte, detaylar...
Asgari ücrete bu yılın başında sadece bir kez zam yapılacağı açıklanmıştı.
Ancak daha sonradan ortaya çıkan iddialar nedeniyle vatandaşlar asgari ücrete 2024 Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.
Ayrıca vatandaşlar eskiden yılda kaç kez zam yapılacağını da merak ediyorlar.
Asgari ücrete ara zam ile ilgili sorunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek. Asgari ücrete herhangi bir ara zam ya da toplantı düşünmüyoruz" dedi.
Asgari ücrete 2022-2023 yıllarında ikişer kez zam yapıldı. 2021-2020 yıllarında ise tek bir zam yapılmıştı.
Eskiden de asgari ücretin yılda ne kadar zamlanacağı alınan kararlara göre değişiklik gösteriyordu.
Son 10 yılın asgari ücret oranları ise şöyle:
2024: Brüt Asgari Ücret: 20.002 TL - Net Asgari Ücret: 17.002 TL
2023 Ocak-Haziran: Brüt Asgari Ücret: 10.008 TL - Net Asgari Ücret: 8. 500,35 TL
2023 Temmuz-Aralık: Brüt Asgari Ücret: 13.414,50 TL - Net Asgari Ücret: 11.402 TL
2022 Ocak-Haziran: Brüt Asgari Ücret: 5.004 TL - Net Asgari Ücret: 4. 253,40 TL
2022 Temmuz- Aralık: Brüt Asgari Ücret: 6.471 TL - Net Asgari Ücret: 5. 500,35 TL
2021: Brüt Asgari Ücret: 3.577,50 TL - Net Asgari Ücret: 2 bin 825,90 TL
2020: Brüt Asgari Ücret: 2.943 TL - Net Asgari Ücret: 2 bin 324 TL
2019: Brüt Asgari Ücret: 2.558,40 TL - Net Asgari Ücret: 2 bin 20,90
2018: Brüt Asgari Ücret: 2.029,50 TL - Net Asgari Ücret: 1.603,12 TL
2017: Brüt Asgari Ücret: 1.777,50 TL - Net Asgari Ücret: 1.404,06 TL
2016: Brüt Asgari Ücret: 1.647 TL - Net Asgari Ücret: 1.300,99 TL
2015: Brüt Asgari Ücret: 1.273,50 TL - Net Asgari Ücret: 1.000,54 TL
2014: Brüt Asgari Ücret: 1.201,50 TL - Net Asgari Ücret: 949,07 TL