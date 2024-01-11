Askerde telefon kullanmak yasak mı? Uzun dönemde, bedellide, operasyonda telefon kullanılır mı? 2024 askerde cep telefonu yasak mı?

11 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:18

Askere gidecek gençler ‘uzun dönemde, bedellide, ve operasyonda telefon kullanılır mı?’ sorusunu araştırmaya başladı. Askerde telefonun serbest olup olmadığı ise merak ediliyor. 2024 askerde cep telefonu yasak mı? Askerde cep telefonu kullanmak serbest mi?

ASKERDE TELEFON YASAK MI?

Askerde akıllı telefon kullanmanı yasak. Ancak kamerası ve mobil internet özelliği olmayan bir telefon kullanmak kısmi olarak serbest. Peki, askerde kameralı, tuşlu, radyolu, akıllı telefon yasak mı? Askerde telefon konuşmalarını nasıl yapıyoruz?

ASKERDE AKILLI TELEFON NEDEN YASAK?

Askerlerin mesai saatleri içerisinde telefon kullanmaları, telefon görüşmesi yapmaları yasak. Cep telefonu kullanımı güvenlik zafiyetine neden olduğu gerekçesiyle askerde yasak. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kaldırıldı. Bu kural bedelli askerlik yapacak olanlar için de geçerli. Peki, askere akıllı telefon götürürsem ne olur? Askerde telefon yasağı kalktı mı? Askerde kullanılabilecek telefonlar hangileri?

2024 KIŞLAYA TELEFON SOKULABİLİR Mİ?

Askeriyede belirli kurallar çerçevesinde telefon kullanılabilir. Kullanılacak telefonun ise kamerasız olması gerekiyor. Akıllı telefon askeriyede kabul edilmemekte. Tercih olarak tuşlu telefon kullanımı yapılabilir. Bu telefonu ise her zaman kullanamak yasak. Kullanabileceğiniz zaman aralığı akşam 5’ten sonra ve boş zamanlarınızdır.

Eğer kışlaya dışardan telefon sokarsanız telefonunuz elinizden alınır ve tezkere gününe kadar verilmez.