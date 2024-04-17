Aşure günü 17 Temmuz 2024'de gerçekleşecek

17 Nisan 2024 08:28 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:29

Aşure günü, peygamberlerin hayatında önemli olayların yaşandığı Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilir.

Bu ayın başlangıcı ise Hicri yılbaşı olarak kabul edilir.

2024 Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak ve aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olan yılbaşı olacak.

17 Temmuz 2024'te ise Müslümanlar, aşure gününü kutlayacaklar.

Aşure, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştiren bir gelenektir.

Bu tarih, Müslümanlar için özel duaların edildiği ve birlikte aşure pişirip paylaşıldığı anlamlı bir gün olarak kabul edilir.

Bu yıl da 17 Temmuz'da aşure günü, Müslümanlar için manevi bir öneme sahip olacak.