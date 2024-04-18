Avrupa parlamentosu seçimleri 6 Haziran 2024'te yapılacak

18 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:57

Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başladı. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Bu seçimlerle AB'nin yasa yapıcı kurumu olan Avrupa Parlamentosu'na girecek 705 milletvekili belirlenecek. Peki, seçimler ne zaman gerçekleşecek?

Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

Bu tarihlerde AB vatandaşları, yeni dönem için Avrupa Parlamentosu'na üye seçecekler.

Parlamento seçimlerinin yanı sıra, AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanlarının da değişeceği bir döneme giriliyor.

Bu değişimlerle AB'nin yönetim kadroları yenilenecek.

Yeni dönemdeki politika yönleri şekillenecek.