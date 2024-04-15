Avrupa'da uygulanan sistem Türkiye'ye geliyor! Dev firma ikinci el satışına başlayacak

15 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:37

Son zamanlarda marka kimliğinde yenilenmeye giden dünyanın en büyük spor mağazası Decathlon, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek için yeni bir karar aldı.

Türkiye pazarına 10 yıl önce adım atan ve şu anda 46 mağazaya ulaşan Decathlon, artık metrekare sınırını kaldırarak konsept mağazalarını da açmaya başlayacak.

Ayrıca, yurtdışındaki mağazalarda başarıyla uyguladığı kiralama, ikinci el ürün ve defolu ürün satış hizmetlerini Türkiye'deki müşterilere sunacak.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 21'İ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Decathlon; Adıyaman, Ankara ve Van'daki üretim tesislerinde Türkiye pazarı için sunulan ürünlerinin yüzde 21'ini üretiyor. Üretilen bu ürünler sadece Türkiye'ye pazarına değil yurt dışına da gönderiliyor.

"ÖNEMLİ BİR PAZAR KONUMUNDA..."

Konuya ilişkin konuşan Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, "Türkiye, sadece perakende değil, aynı zamanda üretim açısından da önemli bir pazar konumunda. Ayrıca, etkinlik alanında Türkiye'nin en aktif olduğu bölge olduğunu görüyoruz. Etkinlikler lokal düzeyden global düzeye akacak bir platform olacak" ifadelerini kullandı.