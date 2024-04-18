Aykut Elmas, Berkcan Güven gibi isimleri parlatan Vine kullanıcı azlığından dolayı 2017 yılında kapatıldı

18 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:20

Sosyal medya platformu X'in (Twitter) sahip olduğu Vine video platformu tekrardan gündeme geldi.

X'in sahibi Elon Musk kendi sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılara "Vine tekrar gelsin mi?" sorusunu yöneltti.

Sorunun ardından birçok kullanıcı Vine'ın neden ve ne zaman kapatıldığını araştırmaya başladı. Ayrıca kullanıcılar Vine'ın tekrar açılıp açılmayacağını da merak ediyor.

Dünya'da ve Türkiye'de popüler olan Vine platformu 2013 yılında kullanıma sunulmuştu.

Berkan Güven, Aykut Elmas gibi sosyal medya ünlülerinin popüler olduğu platformda 6 saniyelik kısa videolar paylaşılabiliyordu.

2015 yılında 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşan platformu diğerlerinden ayıran ise sadece ekrana dokunulduğunda kayıt yapmasıydı.

Bu özelliği sayesinde kullanıcılar kurguya ihtiyaç duymadan ani hareketlerle videolarda efektler oluşturabiliyordu.

Ancak platform kullanıcı sayısının yetersiz olması, kâr edememesi ve diğer sosyal medya platformları ile rekabet edememesi üzerine 2017 yılında kapatıldı.

Platformun tekrardan açılıp açılmayacağı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Ancak Elon Musk'ın yaptığı ankette kullanıcılar tekrardan Vine'ın geri gelmesini istediklerini belirtti.