Az önce meydana gelen son depremler 18 Mart || Gemlik, Marmara Denizi Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi

18 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:24

Bugün Gemlik'te sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorularını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen son depremlerin detaylarına ulaşıyoruz. Gemlik'te hissedilen sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu sorusu araştırıldı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

18 Mart günü en son meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz. Günlük ve anlık olarak verilerin paylaşılmasıyla beraber son depremler listesine erişebiliyoruz. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise son depremler listesini kontrol etmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!