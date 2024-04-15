15 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:52
Az önce olan son depremler listesi (15 Nisan)
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen tüm depremlerin detaylarına ulaşıyoruz. 15 Nisan günü en son olan sarsıntıların nerede, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde olduğuna anlık olarak erişebiliyoruz.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar nerede oldu sorusunu araştırdı. AFAD sayesinde bugün olan sarsıntıların detaylarına erişiyoruz.
Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 15 Nisan günü olan depremler şöyle:
İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Balıkesir ve Çanakkale'de olan sarsıntılara anlık ve günlük olarak son veriler listesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz.
Kaynak: TGRT Haber