Az önce olan son depremler listesi (15 Nisan)

15 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:52

Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar nerede oldu sorusunu araştırdı. AFAD sayesinde bugün olan sarsıntıların detaylarına erişiyoruz.

Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 15 Nisan günü olan depremler şöyle:

İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Balıkesir ve Çanakkale'de olan sarsıntılara anlık ve günlük olarak son veriler listesi aracılığıyla ulaşabiliyoruz.