Baby Reindeer dizisinin oyuncusu Nava Mau hayatı ve biyografisi

25 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:57

Dijital yayın platformu Netflix'in, başarısız bir komedyenin yaşadığı olayları anlatan yeni dizisi Baby Reindeer kısa sürede popüler hale geldi.

Dizinin popüler hale gelmesinin ardından oyuncuları da merak konusu oldu.

İzleyiciler Teri karakterini oynayan ünlü oyuncu Nava Mau'nun hayatını ve kariyerini araştırıyor.

Nava Mau 14 Mayıs 1992 yılında Meksika'nın Mexico City şehrinde dünyaya geldi.

2019 yılında ilk olarak "Waking Hour" adlı kısa filmde hem oyunculuk hem de yapımcılık yaptı.

"Femenina", "Work" adlı filmlerde de rol alan ünlü oyuncu HBO Max'in 2021 yılında yaptığı "Generation" dizisinde ise "Ana" karakterini oynadı.