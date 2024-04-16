Bahar dizisi Pendik'te özel bir hastanede çekiliyor

16 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:56

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı ve ilk günden beri gündemde yer alan dizinin hastane sahneleri sevilerek izleniyor.

Sahnelerin Pendik'te bir özel hastanede çekildiği bilinmektedir. Peran Vakıf Hastanesi olarak geçen yerin dizi için uydurma bir isim olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular arasında Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi kişiler yer alıyor.

13 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi Salı günleri yayınlanıyor.

Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan dizi Show Tv ekranlarında 20.00'da ekranlara gelmekte.