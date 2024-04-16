Bahar dizisinde Parla karakterini Sena Kalıp oynuyor

16 Nisan 2024 21:24 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:29

Son zamanlarda gündemde yer alan Bahar dizisinin Parla karakteri her bölümde sevilerek izleniyor. Kimin oynadığı araştırılırken oyuncunun gerçek adı da merak edildi.

Parla karakterini Sena Kalıp oynamaktadır.

2000 yılında dünyaya gelmiştir. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan isim sosyal medyada büyük takipçi kitlesine hakimdir. İçerikleri ile dikkatleri çeken başarılı isim, Ruhun Duymaz dizisinde de yer almıştı. Şimdi ise Bahar dizisinde rol alıyor.

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan.

Bahar, Salı günleri 20.00'da Show Tv'de yayınlanıyor.