Balıkesir son seçim anketi 2024! İYİ Parti-CHP Balıkesir krizinin ardından Balıkesir yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

13 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:12

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Balıkesir'e ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Balıkesir anketi ne diyor? İşte Balıkesir 2024 yerel seçim anket sonuçları...

BALIKESİR SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala MAK Danışmanlık şirketi, Balıkesir için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Balıkesir'de 24 Şubat ve 5 mart tarihleri arasında seçmenin binde biri olan 990 işiyle yüz yüze görüşme metodu ile anket yapıldı.

BALIKESİR'DE KİM ÖNDE?

MAK Danışmanlık’ın anketine göre Balıkesir'de mevcut başkan ve Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz yüzde 40 oy oranıyla önde çıktı. İYİ Parti-CHP arasında Balıkesir krizinin yankıları hala sürerken İYİ Parti adayı Turhan Çömez yüzde 11 oy oranı aldı ve ankete göre oylarını kısmen korudu. CHP adayı Ahmet Akın'ın ise oylarını yükselttiği görüldü. Akın, yüzde 34 oy aldı.

İYİ PARTİ-CHP ARASINDA BALIKESİR KRİZİ

2019'da CHP’nin adayı Ahmet Akın ittifak nedeniyle son anda çekilmiş, İYİ Parti İsmail Ok’u aday göstermişti. AKP adayı Yücel Yılmaz seçimi yüzde 0,7’lik oy farkıyla kazanmıştı. Millet İttifakı’nın 2023 seçimleri sonrası dağılması nedeniyle bu kez Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti adına, CHP ve Ak Parti adayına rakip oldu.