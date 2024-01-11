Taşerona kadro çıkacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? 2024 Torba yasasında taşeronlara kadro var mı? Taşeron yasası ne zaman çıkacak?

11 Ocak 2024 15:58 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:58

Taşeron işçiler için kadro alımı yeni torba yasayla yeniden gündeme taşındı. En son 2018 yılında kamuda çalışan taşeron işçilerin büyük bir kısmı kadroya alınmıştı. Peki yeni torba yasada taşerona kadro var mı, olacak mı? Taşerona kadro çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 2024’te taşerona kadro çıkar mı?

TAŞERON YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşeron işçiye kadro torba yasa ile Meclis'ten geçti mi? sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Taşeron işçiler, kamu kurumunun değil, taşeron şirketin işçisi olarak nitelendiriliyor. Kadroya geçmeyi bekleyen binlerce işçi 2024 Torba yasasına odaklandı. Peki Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son durum nedir? Yeni torba yasa maddeleri arasında taşeron işçi kadro düzenlemesi var mı?

TAŞERON İŞÇİ İÇİN KADRO VAR MI?

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro beklentisi sürüyor. Çalışmalar meclise sunulacak ve ocak ayında TBMM’de görüşülecek. 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2024 Torba yasasında taşeronlara kadro çıkacak mı?

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO VERİLECEK Mİ?

2024 torba yasa maddeleri arasında, taşeron işçiye kadro verilmesi de var ancak öncelik memur ve emekli maaşı artışları olacak. Meclis daha sonra KİT ve belediye şirket işçilerinin kadro düzenlemesine odaklanacak. 2024 Torba yasasında taşeronlara kadro var mı? sorusunun yanıtı ise ocak ayında netleşecek.

TAŞERONLAR 2024 YILINDA İKRAMİYE ALACAK MI?

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2024 yılında da brüt maaşa göre ikramiye ödemesi yapılacak.