Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mayıs tarihinde final yapacak

26 Nisan 2024 14:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:40

ATV ekranlarında yayınlanan Gökhan Horzum'un yazdığı Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 sezondur devam eden dizinin final yapacağı tarih izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 68. bölümün ardından final yapacak.

Dizinin yayın planında bir değişiklik olmazsa 30 Nisan Salı günü 65. bölümü yayınlanacak.

Yayın takviminde bir değişiklik olmadığı taktirde 68. bölüm 21 Mayıs Salı günü yayınlanacak.

İddialara göre ATV dizilerinden Aldatmak ve Ateş Kuşları da bu sezon final yapacak.

Kanal bir değişiklik olmadığı taktirde sadece Kardeşlerim ve Kuruluş Osman dizileri ile yeni sezona devam edecek.