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26 Nisan 2024 14:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:40

Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mayıs tarihinde final yapacak

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebzu Özkan ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yapıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Dizinin ne zaman final yapacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mayıs tarihinde final yapacak

ATV ekranlarında yayınlanan Gökhan Horzum'un yazdığı Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 sezondur devam eden dizinin final yapacağı tarih izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mayıs tarihinde final yapacak - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 68. bölümün ardından final yapacak.

Dizinin yayın planında bir değişiklik olmazsa 30 Nisan Salı günü 65. bölümü yayınlanacak.

Yayın takviminde bir değişiklik olmadığı taktirde 68. bölüm 21 Mayıs Salı günü yayınlanacak.

İddialara göre ATV dizilerinden Aldatmak ve Ateş Kuşları da bu sezon final yapacak. 

Kanal bir değişiklik olmadığı taktirde sadece Kardeşlerim ve Kuruluş Osman dizileri ile yeni sezona devam edecek.

Kaynak: TGRT HABER
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