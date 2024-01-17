17 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:30

Fox TV canlı yayınına konuk olan Benhur Öncel'in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Benhur Öncel kimdir? Canlı yayın konuğu Benhur Öncel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çalar Saat programı konuğu Suda Koşu Eğitmeni Benhur Öncel kim?

BENHUR ÖNCEL KİMDİR?

Benhur Öncel 1986 yılında Bodrum'da doğdu. İşletme Fakültesi mezunu olan Benhur Öncel bankacılık sektöründe 11 yıldır sürdürdükten sonra spor hayatına atıldı. Spor hayatına çok küçük yaşlarda Bodrum'da antrenörü ile başladı. İzmir Gaziemir Atletizm Spor Kulübü scale6(İZGA) lisanslı atleti oldu. Son 4 yıldır Suda Koşu (Aqua Running) yapmakta. İngiltere Yüzme Hocaları Federasyonu (STA-British Swimming Teachers Association ) tarafından akredite olan hocalık belgesine sahip olan Benhur Öncel, ayrıca Atletizm ANTRENÖRÜ (2.ci seviye) ve Wellness KOÇU belgeleri ile eğitimlerini sürdürüyor.