Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği

15 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:43

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ligin 32. haftasının tamamlamasının ardından taraftarlar Beşiktaş'ın bu sezonki penaltı istatistiğini araştırıyor. İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de toplam 6 penaltı kullandı. Siyah beyazlı ekip bu penaltılardan sadece 3'ünde kaleyi buldu.

BEŞİKTAŞ OYUNCULARININ PENALTI İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş'ta bu sezon Cenk Tosun 2 tane, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica ise birer tane penaltı kullandı.

Cenk Tosun: 2 başarısız

Vincent Aboubakar: 1 başarılı

Alex Oxlade: 1 başarılı

Rachid Ghezzal: 1 başarılı

Milot Rashica: 1 başarılı