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15 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:43

Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği

Taraftarlar tarafından "Beşiktaş bu sezon kaç penaltı kullandı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıca taraftarlar Beşiktaş'ın 2023/2024 sezonunda penaltıdan kaç gol attığını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Beşiktaş Süper Lig&#039;de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ligin 32. haftasının tamamlamasının ardından taraftarlar Beşiktaş'ın bu sezonki penaltı istatistiğini araştırıyor. İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de toplam 6 penaltı kullandı. Siyah beyazlı ekip bu penaltılardan sadece 3'ünde kaleyi buldu.

Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği - 1. Resim

BEŞİKTAŞ OYUNCULARININ PENALTI İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş'ta bu sezon Cenk Tosun 2 tane, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica ise birer tane penaltı kullandı. 

Cenk Tosun: 2 başarısız

Vincent Aboubakar: 1 başarılı

Alex Oxlade: 1 başarılı

Rachid Ghezzal: 1 başarılı

Milot Rashica: 1 başarılı

Kaynak: TGRT HABER
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