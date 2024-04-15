15 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:43
Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği
Taraftarlar tarafından "Beşiktaş bu sezon kaç penaltı kullandı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ayrıca taraftarlar Beşiktaş'ın 2023/2024 sezonunda penaltıdan kaç gol attığını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın kaç penaltı kullandığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ligin 32. haftasının tamamlamasının ardından taraftarlar Beşiktaş'ın bu sezonki penaltı istatistiğini araştırıyor. İşte, detaylar...
BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de toplam 6 penaltı kullandı. Siyah beyazlı ekip bu penaltılardan sadece 3'ünde kaleyi buldu.
BEŞİKTAŞ OYUNCULARININ PENALTI İSTATİSTİĞİ
Beşiktaş'ta bu sezon Cenk Tosun 2 tane, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica ise birer tane penaltı kullandı.
Cenk Tosun: 2 başarısız
Vincent Aboubakar: 1 başarılı
Alex Oxlade: 1 başarılı
Rachid Ghezzal: 1 başarılı
Milot Rashica: 1 başarılı
Kaynak: TGRT HABER