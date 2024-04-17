Besim Şişman'ın hayatı ve biyografisi

17 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:59

Adına sıkça rastladığımız Besim Şişman gündemde yer alırken hayatına dair detaylar da araştırıldı. İşte merak edilenler...

1966 senesinde Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünü tamamlamasının ardından Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Adıyaman Bölge Müdürü çalışma hayatına başlayan isim TP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Azerbaycan, Irak ve Doğu Akdeniz projelerinin gelişiminde büyük rol oynayan Şişman, günlük üretimin 2. defa 100 bin varili geçmesinde rol almıştır.

Dünya Petrol Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığı, MEPEC İstişare Kurulu ve IPTC İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini vekaleten yürüttü ve 2025 senesinde bu görevlere atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.