Beyin kanaması geçiren Nuri Alço yarın hastaneden taburcu olacak

18 Nisan 2024 15:46 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:08

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nuri Alço'nun geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri sağlık durumunu takip etmeye başladı.

Birçok vatandaş tarafından usta oyuncunun neden hastaneye kaldırıldığı ve ne zaman taburcu edileceği araştırılıyor.

Nuri Alço Eskişehir'de bulunan evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra usta oyuncunun beyninde pıhtı atması sonucunda geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklanmıştı.

Ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Burcu Alço'nun açıkladığı bilgilere göre Nuri Alço 19 Haziran Cuma yani yarın hastaneden taburcu olacak.