Bitlis Tatvan'da bugün okullar tatil mi? 26 Mart

26 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:06

Bugün hakim olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul olup olmadığı araştırıldı. Öğrenciler kar yağışının yoğun olduğu Bitlis'te okulların tatil olup olmayacağını araştırırken Valilik duyurdu. 26 Mart'ta okullara 1 gün ara verildi. Detaylar...

26 MART BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle Merkez ve Tatvan'da eğitime bugün ara verildi. Valiliğin açıklaması ise şöyle oldu:

"İyi Tatiller Çocuklar Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 26.03.2024 tarihinde Bitlis Merkez ve Tatvan’da, Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğt Kursları, Rehbt. Merkezleri ve Halk Eğit Kursları) Eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir."

Valilik'ten gelen bir diğer duyuru ise kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlara oldu. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Sevgili Bitlisliler,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz 26.03.2024 Salı Günü (1) gün idari izinli sayılacaklardır."