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17 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:08

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic'in hayatına dair bilgiler | Beşiktaş'ta da yardımcı teknik direktörlük yaptı

Futbolseverler tarafından Borissia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Taraftarlar Edin Terzic kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic&#039;in hayatına dair bilgiler | Beşiktaş&#039;ta da yardımcı teknik direktörlük yaptı

Borissa Dortmun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Başarının ardından takımın teknik direktörü Edin Terzic'in kim, nereli ve kaç yaşında olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Edin Terzic Almanya'nın Menden şehrinde 30 Ekim 1982 tarihinde doğdu.

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic'in hayatına dair bilgiler | Beşiktaş'ta da yardımcı teknik direktörlük yaptı - 1. Resim

41 yaşında olan teknik direktör aslen Hırvat asıllıdır. 

2003 yılından 2010 yılına kadar santrafor mevkisinde futbol oynamıştır. 

2013 yılına gelindiğinde ise Borrussia Dortmund'un U16 takımında teknik direktörlüğe başlamıştır. 

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktörlük yaptıktan sonra West Ham United takımına geçmiştir.

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic'in hayatına dair bilgiler | Beşiktaş'ta da yardımcı teknik direktörlük yaptı - 2. Resim

West Ham United'da geçirdiği 2 yılın ardından tekrardan Borussia Dortmund'a geçerek yardımcı teknik direktörlük yapmıştır. 

2022 yılında ise Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmuştur. 

Kaynak: TGRT HABER
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