Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic'in hayatına dair bilgiler | Beşiktaş'ta da yardımcı teknik direktörlük yaptı

17 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:08

Borissa Dortmun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Başarının ardından takımın teknik direktörü Edin Terzic'in kim, nereli ve kaç yaşında olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Edin Terzic Almanya'nın Menden şehrinde 30 Ekim 1982 tarihinde doğdu.

41 yaşında olan teknik direktör aslen Hırvat asıllıdır.

2003 yılından 2010 yılına kadar santrafor mevkisinde futbol oynamıştır.

2013 yılına gelindiğinde ise Borrussia Dortmund'un U16 takımında teknik direktörlüğe başlamıştır.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktörlük yaptıktan sonra West Ham United takımına geçmiştir.

West Ham United'da geçirdiği 2 yılın ardından tekrardan Borussia Dortmund'a geçerek yardımcı teknik direktörlük yapmıştır.

2022 yılında ise Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmuştur.