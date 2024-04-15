Bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçları (15 Nisan)

15 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:54

15 Nisan akşamı oynanacak olan mücadeleler yakından takip ediliyor. Tüm ligler heyecanla takip edilirken günün maçları da araştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de bugün Adanaspor – Bodrumspor karşılaşması saat 20.00'da oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

Süper Lig'de ise Alanyaspor – Galatasaray mücadelesi 20.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İtalya Serie A'da ise Atalanta – Verona maçı 21.45'te oynanacak. S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında da yayınlanacak.

Premier Lig'de Chelsea – Everton maçı 22.00'da başlayıp, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarında yayınlanacak.

İspanya La Liga'da 15 Nisan akşamı Osasuna ile Valencia karşılaşacak. 22.00'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanıyor.