Bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçları (15 Nisan)
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken bugün oynanacak olan mücadeleler araştırılmaya başlandı. Bugün maç var mı sorusu da gündemde yer alıyor. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyorken Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor – Sakaryaspor karşılaşması oynanacak.
15 Nisan akşamı oynanacak olan mücadeleler yakından takip ediliyor. Tüm ligler heyecanla takip edilirken günün maçları da araştırıldı.
Trendyol 1. Lig'de bugün Adanaspor – Bodrumspor karşılaşması saat 20.00'da oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.
Süper Lig'de ise Alanyaspor – Galatasaray mücadelesi 20.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.
İtalya Serie A'da ise Atalanta – Verona maçı 21.45'te oynanacak. S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında da yayınlanacak.
Premier Lig'de Chelsea – Everton maçı 22.00'da başlayıp, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarında yayınlanacak.
İspanya La Liga'da 15 Nisan akşamı Osasuna ile Valencia karşılaşacak. 22.00'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanıyor.