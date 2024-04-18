Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var

18 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:31

Dünya'nın en iyi futbol takım Manchester City oldu

Dünya'nın en iyi futbol takım Manchester City oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği FB maçına saatler kala diğer mücadeleler de araştırıldı.

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City ve Real Madrid karşılaşması oynandı.

Münih ile Madrid adını yarı finale yazdırırken şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.

18 Nisan akşamının mücadeleleri şöyle:

Avrupa Konferans çeyrek final

19.45 | Fiorentina – Viktoria Plzen | Exxen

19.45 | Lille – Aston Villa | Exxen

22.00 | Fenerbahçe – Olympiakos | TV8, CBC Sport, Exxen

22.00 | PAOK – Club Brugge | Exxen

Avrupa Ligi çeyrek final

22.00 | Roma – Milan | TV 8 Buçuk, Exxen

22.00 | Atalanta – Liverpool | Exxen

22.00 | West Ham – Bayer Leverkusen | Exxen

22.00 | Marsilya – Benfica | Exxen