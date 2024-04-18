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18 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:31

Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var

UEFA Şampiyonlar, Süper ve Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı devam ederken günün maç fikstürü de araştırıldı. Avrupa Konferans Ligi'nde FB ile Olympiakos mücadele edecek. Bugün maç var mı, hangi maçlar var araştırılırken günün karşılaşma programını haberimizde derledik.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var

Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği FB maçına saatler kala diğer mücadeleler de araştırıldı.

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City ve Real Madrid karşılaşması oynandı.

Münih ile Madrid adını yarı finale yazdırırken şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.

18 Nisan akşamının mücadeleleri şöyle:

Avrupa Konferans çeyrek final

19.45 | Fiorentina – Viktoria Plzen | Exxen

19.45 | Lille – Aston Villa | Exxen

22.00 | Fenerbahçe – Olympiakos | TV8, CBC Sport, Exxen

22.00 | PAOK – Club Brugge | Exxen

Bu akşamın maç programı (18 Nisan) - 1. Resim

Avrupa Ligi çeyrek final

22.00 | Roma – Milan | TV 8 Buçuk, Exxen

22.00 | Atalanta – Liverpool | Exxen

22.00 | West Ham – Bayer Leverkusen | Exxen

22.00 | Marsilya – Benfica | Exxen

Kaynak: TGRT Haber
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