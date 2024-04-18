Bu akşamın maç programında Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması var
UEFA Şampiyonlar, Süper ve Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı devam ederken günün maç fikstürü de araştırıldı. Avrupa Konferans Ligi'nde FB ile Olympiakos mücadele edecek. Bugün maç var mı, hangi maçlar var araştırılırken günün karşılaşma programını haberimizde derledik.
Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği FB maçına saatler kala diğer mücadeleler de araştırıldı.
Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City ve Real Madrid karşılaşması oynandı.
Münih ile Madrid adını yarı finale yazdırırken şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor.
18 Nisan akşamının mücadeleleri şöyle:
Avrupa Konferans çeyrek final
19.45 | Fiorentina – Viktoria Plzen | Exxen
19.45 | Lille – Aston Villa | Exxen
22.00 | Fenerbahçe – Olympiakos | TV8, CBC Sport, Exxen
22.00 | PAOK – Club Brugge | Exxen
Avrupa Ligi çeyrek final
22.00 | Roma – Milan | TV 8 Buçuk, Exxen
22.00 | Atalanta – Liverpool | Exxen
22.00 | West Ham – Bayer Leverkusen | Exxen
22.00 | Marsilya – Benfica | Exxen