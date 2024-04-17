Bu hafta yeni halka arz olacak şirketler | 15-21 Nisan halka arz takvimi

17 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:02

Bu haftanın halka arz takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SPK tarafından halka arzı onaylanan yeni bir şirket bulunmuyor.

Ancak Rönesans Gayrimenkul 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

Rönesans Gayrimenkul 135 TL'den eşit dağıtımla halka arz olacak.

33 milyon 357 bin 450 TL nominal değerindeki payların yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

T1-T2 bakiyeleri kullanılmayacak olan halka arz Katılım Endeksine'de uygun değildir.

Rönesans Gayrimenkul'un lot miktarı ise şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot (1755 TL)

2.5 milyon katılım - 11 lot (1485 TL)

2.9 milyon katılım - 10 lot (1350 TL)

3.3 milyon katılım - 9 lot (1215 TL)

3.7 milyon katılım - 8 lot (1080 TL)

4.1 milon katılım - 7 lot (945 TL)

4.5 milyon katılım - 6 lot (810 TL)

4.9 milyon katılım - 5 lot (675 TL)