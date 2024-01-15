Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 litre benzin ne kadar? 15 Ocak Pazartesi benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel 2024 benzin, motorin, LPG Fiyatları…

15 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:51

Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? sorusu araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını altüst etti. Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarına yansıyan ÖTV zammı çok konuşulmuştu. ÖTV zammı ardından akaryakıt güncel fiyatları bugün ne kadar seyrediyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarında şuan bir indirim veya zam gelmedi. Peki, İstanbul'da 1 litre mazot ne kadar? Mazot litre fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

15 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 36,83 TL

Motorin: 39,04 TL

LPG: 19.83 TL

İstanbul Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 36.75 TL

Motorin: 38.96 TL

LPG: 19.36 TL

ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Ankara’da akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 37.46 TL

Motorin: 39.69 TL

LPG: 19.70 TL

İZMİR’DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İzmir’de akaryakıt fiyatları şöyle;

Benzin: 37.66 TL

Motorin: 49.92 TL

LPG: 19.47 TL