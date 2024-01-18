Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 litre benzin ne kadar? 18 Ocak Perşembe benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel 2024 benzin, motorin, LPG Fiyatları…
Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. LPG'ye zam pompaya yansıdı. Akaryakıtta ÖTV oranları arttı. Bu kapsamda mazot, benzin ve otogaz fiyatlarına zam geldi. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? Dizel yakıt ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları… 18 Ocak Perşembe
Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı? sorusu araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını altüst etti. Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? LPG'ye zam pompaya yansıdı. Akaryakıt ne kadar oldu?
AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Akaryakıt fiyatlarına yansıyan ÖTV zammı çok konuşulmuştu. ÖTV zammı ardından gece yarısı LPG'ye 37 kuruş zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. Akaryakıt güncel fiyatları bugün ne kadar seyrediyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatlarında LPG'ye zam pompaya yansıdı. Peki, İstanbul'da 1 litre mazot ne kadar? Mazot litre fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
18 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;
Benzin: 36.87 TL
Motorin: 39.07 TL
LPG: 19.18 TL
İstanbul Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları şöyle;
Benzin: 36.78 TL
Motorin: 39.03 TL
LPG: 19.15 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 37.50 TL
Motorin: 39.73 TL
LPG: 19.22 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 37.68 TL
Motorin: 39.93 TL
LPG: 19.27 TL