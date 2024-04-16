Bugün Bahar dizisi 20.00'da ekranlara gelecek

16 Nisan 2024 19:27 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:32

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Dizi bu akşam 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

Bahar dizisinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasay Koç yazıyor.

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan.

Salı günleri ekranlara gelen diziye en son Sevda karakteri dahil oldu. Sevda'yı Pelin Karahan oynuyor ve böbrek nakli olan hasta olan hasta rolü ile karşımıza çıkacak.